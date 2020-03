Demisii în bloc la spitalul Orăștie. Medicii acuză lipsa de echipamente Demisii in bloc la Spitalul din Oraștie. Anunțul a fost facut de Grațiela Achim, managerul Spitalului Oraștie. Medicii din secția ATI au motivat ca nu au echipamente de protecție specifice coronavirusului. „M-am trezit cu demisiile pe masa. (…) Ceea ce spun dumnealor, citez: „imi simt viața in pericol din lipsa echipamentului de protecție specific COVID-19”. The post Demisii in bloc la spitalul Oraștie. Medicii acuza lipsa de echipamente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

