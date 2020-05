Stiri pe aceeasi tema

- Corina Chiriac (70 de ani) renunta la emisiunea pe care o realiza la National TV, „Sa v-amintiti duminica“, dupa 12 ani de colaborare cu postul de televiziune. Artista a explicat si care sunt motivele.

- "Da, este adevarat ca nu voi mai prezenta emisiunea "Opriți timpul!" de la Național TV, dupa 12 ani petrecuți acolo. Le mulțumesc tuturor colaboratorilor cu care am lucrat și va spun ca am alte planuri profesionale. Vestea buna, neoficiala, este ca in aceste doua luni și jumatate mi-am reorganizat…

- Kevin Mayer, care a coordonat lansarea serviciului de streaming Disney Plus, paraseste compania pentru postul de CEO al platformei TikTok, informeaza Variety, potrivit news.ro.Mayer a fost numit si COO al ByteDance, gigantul tehnologic chinez care detine TikTok. Cel mai recent, el a fost presedinte…

- Una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune, care a renunțat de ani de zile la cariera TV este și Andreea Raicu. Vedeta și-a descoperit in ultima vreme talentul pentru scris și mai nou și alte rețele de socializare. Dupa ce a renunțat la cariera de model, apoi la cea de prezentatoare…

- (Foto: Filip Jandourek / Czech Radio) Ultimele cabine telefonice publice de pe strazile oraselor din Republica Ceha vor disparea pana la sfarsitul acestui an, a anuntat postul national de radio in primele zile ale lunii martie. Daca la schimbarea mileniilor, in 2001, in intreaga tara mai functionau…

- Catalin Striblea pleaca de la postul de radio Digi FM dupa patru ani la postul de radio. In toți acești ani, a realizat matinalul stației, alaturi de Bogdan Miu. El va realiza matinalul stației pana la mijlocul lunii martie, transmite...