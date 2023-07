Demisie șoc în media din România. Pleacă de la conducere după 12 ani! Unul dintre cei mai cunoscuți oameni din media și-a dat demisia! Dupa 12 ani in care s-a aflat la conducere, acesta a decis ca se retrage din funcție. Nimeni nu se aștepta la o asemenea decizie, motivul este unul extrem de șocant. O mare celebritate media se retrage din funcție Plecare șoc din controversata lume […] The post Demisie șoc in media din Romania. Pleaca de la conducere dupa 12 ani! appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce mulți dintre absolvenții clasei a XII-a se pregatesc pentru admiterea in invațamantul superior, alții au renunțat complet la ideea de a-și continua studiile, alegand sa iși caștige primii bani, in afara țarii, imediat dupa terminarea liceului, fara sa mai dea BAC-ul. Pe ce salarii pleaca…

- Bacalaureatul in Romania este un examen național de absolvire a liceului, fara de care nu poți sa fii admis in invațamantul superior. Acesta este organizat de Ministerul Educației și Cercetarii și se susține de catre elevii care finalizeaza invațamantul liceal. Potrivit metodologiei, elevii trebuie…

- Gheorghe Turda este unul dintre cei mai iubiți cantareți de muzica populara. In ciuda varstei de 74 de ani, artistul continua sa cante și sa suțina concerte. De-a lungul timpului, norocul in dragoste pare ca l-a ocolit pe artist. Acesta fie a fost inșelat sau fie a fost tradat in numeroase randuri.…

- Admiterea la liceul dorit reprezinta o etapa foarte importanta pentru elevii de gimnaziu! Elevii vor susține Evaluarea Naționala incepand cu 19 iunie, iar prima proba va fi la Limba și literatura romana. In funcție de notele obținute la examane, aceștia sunt repartizați computerizat la licee in funcție…

- Unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți artiști din Romania se pregatește pentru o mutare de zile mari. Dupa ce a facut parte din tribul Faimoșilor de la Survivor 2023, cantarețul pare sa se fi mutat la rivalii de la Antena 1. Zvonurile spun ca ar juca intr-un serial ce va debuta in toamna. Despre…

- Informație de ultima ora in industria media de la noi din țara. Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) – Asociatia pentru Drepturile Conexe a depus in instanta o cerere de deschidere a procedurii de insolventa in cazul unui anumit post TV din Romania. Un nou post de televiziune va intra…

- Regulile de obținere a permisului de conducere este mult prea diferit in Uniunea Europeana, astfel ca va fi nevoie de o armonizare, anunța Parlamentul European. Se schimba varsta de obținere a permisului de conducere in Romania?! Ce se pregatește in Uniunea Europeana, de fapt. De la ce varsta se va…

- Aplicația de servicii financiare Revolut, utilizata și in Romania de milioane de consumatori, trece printr-o schimbare notabila in randul managementului: directorul financiar (CFO) al companiei, Mikko Salovaara, a demisionat, dupa aproximativ 2 ani in funcție - scrie presa internaționala.