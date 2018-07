Demisie sau concediere? Cum sa beneficiezi de toate avantajele prevazute de Codul muncii. Sfatul avocatului Contractul individual de munca pe care fiecare angajat din Romania il semneaza cu angajatorul sau prevede atat obligatii, dar si multe beneficii si masuri de protectie pentru salariat.



Legiuitorul a gandit Codul muncii astfel incat angajatorului sau sa-i fie aproape imposibil sa abuzeze de statutul sau in raport cu angajatul, iar acestuia din urma sa i se garanteze in permanenta si pe deplin drepturile civile si cele contractuale, precum plata integrala si la timp a salariului, dreptul la concediu de odihna ori cel medical, asigurarea unor conditii decente de munca, plata corespunzatoare… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

