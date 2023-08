Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Comertului din China a declarat miercuri ca factorii non-economici cresc si interfereaza cu comertul exterior al tarii, care se va confrunta cu o situatie ”extrem de grava” in a doua jumatate a acestui an, relateaza CNBC. ”Impingerea puternica a unor tari pentru ”decuplare”, ”separarea lanturilor…

- ”Impingerea puternica a unor tari pentru ”decuplare”, ”separarea lanturilor [de aprovizionare]” si asa-numita ”reducere a riscurilor” sunt obstacole create de om care blocheaza comertul normal”, a declarat Li Xingqian, seful departamentului de comert exterior al ministerului. El le-a vorbit reporterilor…

- Mai mulți investitori de pe piața crypto au propus o acțiune in justiție impotriva miliardarului Elon Musk (Tesla, SpaceX, Twitter, PayPal), pe care il acuza ca le-ar fi provocat pierderi de miliarde de dolari, prin manipularea criptomonedei Dogecoin, transmite Reuters, citat de News.ro.

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, i-a spus ministrul de Externe chinez, Qin Gang, ca este dispus sa-si extinda afacerile in statul asiatic, a anuntat marti Ministerul de Externe de la Beijing, dupa intalnirea celor doi, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, este de asteptat sa viziteze China saptamana aceasta, au declarat trei persoane care cunosc subiectul, in ceea ce ar fi prima sa calatorie in aceasta tara in ultimii trei ani.

- Elon Musk se va intalni cu oficiali din China - Va vizita fabrica Tesla din Shanghai. Directorul general al Tesla, Elon Musk, ar urma sa viziteze saptamana aceasta China, prima sa calatorie in statul asiatic din ultimii trei ani, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.…

- In cadrul unei ședințe cu acționarii marcii, Tesla a dezvaluit o prima imagine teaser cu un viitor model electric. Imaginea intunecata releva silueta noului model, despre care se presupune ca ar fi un facelift pentru Model Y, cunoscut și sub numele de cod Project Juniper. Alaturi de noua imagine, Elon…

- Aplicația de servicii financiare Revolut, utilizata și in Romania de milioane de consumatori, trece printr-o schimbare notabila in randul managementului: directorul financiar (CFO) al companiei, Mikko Salovaara, a demisionat, dupa aproximativ 2 ani in funcție - scrie presa internaționala.