Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden il va primi pe omologul sau filipinez Ferdinand Marcos Jr. la Casa Alba in ziua de 1 mai pentru a discuta despre cooperarea economica si regiunea indo-pacifica, au informat vineri administratiile de la Washington si Manila, transmite Reuters.Relatiile dintre doua state…

- SUA nu au decis ca grupul paramilitar privat rus Wagner este o "organizatie terorista straina" in pofida actiunilor sale in curs de desfasurare in Ucraina, a declarat joi purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, relateaza Reuters, potrivit Agerpres."Nu am luat o asemenea hotarare si nu detin…

- Statele Unite vor furniza Ucrainei asistenta militara suplimentara, a anuntat miercuri Presedintia de la Washington, fara a oferi detalii despre valoarea noului pachet, anunța Mediafax.Karine Jean-Pierre, purtatoarea de cuvant a Casei Albe, a declarat ca noul pachet de asistenta militara va contine…

- Prim-ministrul finlandez Sanna Marin a declarat miercuri ca demisioneaza de la conducerea Partidului Social Democrat (SDP) si ca va ramane simplu membru al noului parlament, dupa ce formatiunea sa a pierdut alegerile legislative desfasurate duminica, transmit Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Coalitia premierului israelian Benjamin Netanyahu a plonjat luni in haos, dupa ce protestele masive din timpul noptii, dupa demiterea ministrului apararii, au sporit presiunea asupra guvernului pentru a opri planurile controversate de revizuire a sistemului judiciar al tarii, relateaza Reuters si presa…

- O conversatie intre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si presedintele chinez Xi Jinping ar fi 'un lucru foarte bun', a declarat joi purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, citat de France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Statele Unite au salutat anuntul facut de Arabia Saudita referitor la furnizarea de ajutor umanitar Ucrainei in valoare de 400 de milioane de dolari, conform unei declaratii facute luni de purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei Albe, John Kirby, informeaza Reuters, citat de Agerpres.…

- Starea de urgenta sanitara, decretata in momentul in care epidemia de COVID-19 a ajuns in Statele Unite in urma cu trei ani, se va incheia oficial pe 11 mai, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP si Reuters, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…