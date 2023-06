Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial instalat de Rusia a recunoscut duminica ca Ucraina a recucerit un sat din sudul regiunii Zaporojie, prima victorie pe acest front de cand și-a lansat contraofensiva la inceputul acestei luni, transmite The Guardian.

- Armata rusa executa o operatiune de „evacuare fortata” a populației orașelor ocupate Hola Pristan și Oleșki, din regiunea Herson, care au fost inundate ca urmare a distrugerii barajului Kakhovka.

- Razboi in Ucraina, ziua 453. Miniștrii de Externe din UE se intalnesc luni, la Bruxelles, pentru a discuta despre crizele din Ucraina și Sudan. La intalnire va participa și ministrul roman de Externe, Bogdan Aurescu.

- Trupele ucrainene au stabilit pozitii pe malul estic al raului Nipru in sudul regiunii Herson. Regiunea este partial controlata de Rusia, iar traversarea raului ar putea fi semnificativa in viitoarele ofensive. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de…

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu participa marti si miercuri la reuniunea ministrilor de Externe din statele NATO, la sediul Aliantei de la Bruxelles, unde va pleda pentru continuarea ajutorului pentru Ucraina și va cere consolidarea prezentei NATO in regiunea Marii Negre.