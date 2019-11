Stiri pe aceeasi tema

- Un vicepreședinte al PSD Oradea, Adrian Stanga, a demisionat din funcție dupa ce Gabriel Oprea a fost numit vicepreședinte PSD cu drept de vot in CEX: „Reformarea partidului trebuie sa inceapa de la membrii simpli ai partidului care nu trebuie sa accepte aceste derapaje de la statutul PSD”.Potrivit…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu i-a transmis, duminica noapte, Vioricai Dancila un mesaj de indignare, dupa ce Gabriel Oprea a fost numit vicepreședinte in Comitetul Executiv al PSD, potrivit mediafax El susține ca toți social-democrații au știut de acest demers, ceea ce arata lipsa de caracter.

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, are o reacție extrem de dura, dupa ce a aflat ca marele sau adversar, Gabriel Oprea, este vicepreședinte al PSD. Pleșoianu amintește ca PSD a luptat impotriva ”sufrageriei lui Oprea” și ii acuza pe actualii lideri PSD de lipsa de caracter.Citește și: BOMBA -…

- Viorica Dancila a anunțat in noaptea de duminica spre luni ca Gabriel Oprea este vicepreședinte al PSD! Șefa PSD a facut aceasta declarație cand a raspuns la intrebarea ce cauta fostul ministru de Interne in sediul PSD, in seara alegerilor, adresata de reporteri.Dancila a explicat ca PSD a…

- Pe langa numirea lui Dintoi la DLAF, Viorica Dancila a mai luat cateva decizii in ultima zi de mandat. A numit un nou vicepresedinte la Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Constantin Ilie Aprodu a fost numit vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat pentru un mandat…

- Echipa de profesioniști a ANAF se imbogațește cu un specialist in finanțe publice: Raul Cristian Petrescu a fost numit astazi vicepreședinte, șef al Direcției Generale Antifrauda FiscalaRaul Cristian Petrescu iși continua ascensiunea in Directia Generala Antifrauda Fiscala. El a fost numit,…

- Mandat scurt, pentru Timotei Oprea, in funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Identitații Naționale. Numit in funcție la mijlocul lunii iulie, fostul purtator de cuvant al Companiei de Apa Buzau și-a depus demisia odata cu ieșirea ALDE de la guvernare. Intr-o postare pe Facebook, Timotei…