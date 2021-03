Demisie în ministerul Educației Subsecretarul de stat din ministerul Educației, Jean Badea, a demisionat din funcție. Jean Badea este responsabil cu digitalizarea educației. Subsecretarul de stat din MEC este autorul de facto al Strategiei SmartEdu. „Faptul ca in PNRR se propune o reforma in ceea ce privește digitalizarea educației, iar timp de doua luni eu nu am fost intrebat, am perceput lucrul acesta ca pe un mesaj. Demisia este rezultatul acestui mesaj”, a declarat pentru Edupedu.ro subsecretarul de stat din Ministerul Educației Jean Badea. Acesta și-a dat demisia din funcție vineri, 26 februarie 2021, la 5 luni de la numire.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

