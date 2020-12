Stiri pe aceeasi tema

- Porcsalmi Balint a anunțat pe Facebook ca demisioneaza de la șefia partidului UDMR. El indeplinea funcția de președinte executiv.„Suntem dupa doi ani dificili și patru alegeri reușite pentru UDMR. Sunt recunoscator colegilor mei și voluntarilor noștri cu care am luptat impreuna. In 2017 am fost ales…

- Antonel Tanase, secretarul general al guvernului, a anunțat, marți, pe Facebook ca a demisionat din funcție. Antonel Tanase a urat succes noului Executiv.“Le multumesc functionarilor Guvernului care si-au facut treaba repede si bine. (...) Am avut un an plin de evenimente, an in care Romania a trecut…

- Ludovic Orban a demisionat din funcția de premier: ”Trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou Guvern” Ludovic Orban a anunțat luni seara ca va renunța la funcția de premier, dupa ce a purtat discuții cu președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni. „Decizia are un obiectiv…

- Cu aproape patru ore inaintea inchiderii urnelor la alegerile parlamentare, premierul Ludovic Orban a facut un apel la oameni sa vina la vot. Solicitarea președintelui PNL vine in contextul in care, la ora 17:00, prezența la vot a fost de 25.30%, cu aproape cinci procente mai mica decat in 2016."Dragi…

- Prim-ministrul Ludovic Orban (PNL) ii indeamna pe romani sa mearga sa voteze, duminica, subliniind ca "urmatorul Parlament trebuie sa fie unul reprezentativ pentru sectiuni cat mai largi din societate". Citește și: Fostul președinte al Curții Constituționale a EXPLICAT ce urmeaza dupa vot:…

- Eveniment Prefectul județului, Liviu Dumitrașcu: “Oriunde ne-am afla, astazi, mai mult ca niciodata, sarbatorim dragostea fața de țara, și fata de ceea ce reprezentam noi, ca popor” decembrie 1, 2020 17:10 Dragi teleormaneni, Astazi este cea mai luminoasa sarbatoare a Romaniei, ilustrand cel…

- Testul de coronavirus al ministrului Sanatații, Nelu Tataru, este negativ. Potrivit reprezentanților Ministerului Sanatații, rezultatul testului RT-PCR pentru noul coronavirus (SARS Cov 2) in cazul ministrului Sanatații, Nelu Tataru, este negativ.Testul ministrului Sanatații a fost realizat…

- Sarbatoare duminica seara in Piața Operei din Timișoara, unde noul primar Dominic Fritz și susținatorii sai celebreaza victoria. Candidatul USR-PLUS a fost intampinat cu aplauze de mulțime. Oamenii s-au adunat in Piața Operei dupa ce Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea.„Ați spus ca nu putem caștiga?!…