Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filialei PLUS Timis, Catalin Sipos, a anuntat ca a demisionat din functie, el precizand, marti, ca decizia sa are la baza motive personale si ca nu este vorba de tensiuni in partid.

- ​Platforma Scribd, folosita în România mai ales pentru a încorpora documente pe diferite site-uri, în special în presa, a obținut, luni, o finanțare de 58 de milioane de dolari de la un fond de investiții. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Diaspora reprezinta o clientela foarte importanta pentru agentiile de turism din Romania, intrucat romanii din strainatate isi permit sa cumpere, avand un salariu mai mare, si vacante un pic mai scumpe, a declarat pentru AGERPRES Alin Burcea, CEO Paralela 45. "Asa cum presedintele Iohannis s-a bazat…

- Compania de transport in sistem de ride-hailing Uber, prezenta și in Romania, trece printr-o schimbare la varf: managerul de produs (Chief Product Officer - CPO), Manik Gupta, a demisionat din funcție, luni, dupa un an de cand fusese promovat in acesta poziție.

- In cadrul unei conferinte de presa care a inchis evenimentul Huawei Innovation Day 2019, desfasurat la Paris, oficialii companiei au raspuns unor intrebari despre importanta strategica a batranului continent, vorbind putin si despre viitorul tehnologic al companiei din Shenzhen.

- In plina ancheta a ororilor de la Caracal, DIICOT a ramas fara sef. Felix Banila si-a inaintat demisia ceruta acum doua zile de Klaus Iohannis. "Este o demisie de onoare, nu am nimic sa-mi reprosez" - a fost mesajul fostului sef antimafia.

- In timp ce presedintele Klaus Iohannis ii cerea demisia sefului DIICOT, ministrul Justitiei, Ana Birchall, era la Ambasada SUA. Aceasta a publicat pe Facebook o imagine de la o recentie oferite de Ambasada americana, alaturi de multumiri inclusiv pentru Banila."Am fost onorata sa particip…

- Secretarul Consiliului National ucrainean de Securitate si Aparare Oleksandr Daniliuk, unul dintre cei mai apropiati aliati ai noului presedinte Volodimir Zelenski, a anuntat vineri ca si-a prezentat demisia, fara sa precizeze motivul plecarii, relateaza AFP potrivit Agerpres.”Confirm informatiile…