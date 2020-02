Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) si seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Constanta, Horia Constantinescu, va candida la Primaria municipiului, el solicitand suspendarea din functie pana la organizarea campaniei electorale.…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, impreuna cu presedintele Uniunii Armenilor din Romania, filiala Constanta, Liviu Merdinian, au readus la viata Farul Genovez dupa 107 ani in care acesta a fost martor mut al istoriei Constantei.Povestea incepe inca din octombrie 2015, atunci cand impreuna…

- Potrivit statisticilor Inspectoratului Scolar Judetean, 19 scoli si licee din municipiul Constanta, insumand peste 11.000 de elevi, nu au sala de sport. In schimb, spune deputatul Bogdan Hutuca, Primaria va acorda si anul acesta subventii de la bugetul local cluburilor sportive in valoare de peste 20…

- In aceste momente, in zona peninsulara a Constantei are loc un protest.Constantenii prezenti la fata locului protesteaza pentru construirea blocului din zona statuii Lupa Capitolina din municipiul Constanta.Protesteaza langa zona unde urmeaza sa se ridice imobilul de langa Palatul de Justitie. Un protestar…

- Lucrarile, realizate cu fonduri de aproximativ 94 de milioane de lei din partea Companiei Nationale de Investitii, au termen de finalizare 30 de luni și pot fi urmarite de cetateni dintr-o roata uriasa, care va fi amplasata in zona, scrie agerpres.ro. Contribuția administratiei locale este de circa…

- A inceput reabilitarea Cazinoului din Constanța. Primarul amplaseaza o roata pe faleza, pentru ca cetațenii sa poata vedea lucrarile Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, a anuntat miercuri inceperea oficiala a consolidarii si restaurarii Cazinoului de pe faleza orasului. Lucrările,…

- Ovidiu Tentea, membru al Consiliului National PLUS si coordonator regional pentru Regiunea Sud Est, critica propunerea primarului Constantei, Decebal Fagadau, de infiintare a Comisiei de Identificare si Inventariere a monumentelor istorice din municipiul Constanta, argumentand ca aceasta masura reprezinta…

- Inceput direct cu o amanare, procesul privind restaurarea Cazinoului din Constanta pare incapabil sa redea sperantele constantenilor care isi doresc sa revada edificiul salvat. Cu urmatoarea infatisare stabilita in cauza abia pentru data de 13 decembrie, se pare ca simbolul Constantei va trece inca…