DEMISIE din PSD, după 18 ani de politică. “Nu pot accepta” Este vorba de Mihaela Hunca. Aceasta a posta un mesaj pe Facebook. “Am intrat in politica in anul 2000. A fost o decizie bine cumpanita, o decizie pe care am luat-o considerand ca doar printr-o astfel de implicare as fi putut contribui eficient la profesionalizarea si dezvoltarea in primul rand a sistemului din care proveneam si pe care l-am reprezentat mereu, sistemul de invatamant. Am ales social-democratia. Și social-democrata sunt si astazi. Dar social-democratia in care cred eu, bazata pe valori autentice, pe meritocratie si pe competenta nu se mai regaseste astazi in PSD, fiindca PSD, din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

