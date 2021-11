Stiri pe aceeasi tema

- "Anumiți membrii PNL vad ca se dezic de practicile partidului lor in contextul unei eventuale coaliții cu PSD.In contextul actual, e dupa mine o dovada de onoare.Prin urmare, și eu ca membru USR(fara prea mare insemnatate) ma dezic de anumite practici interne si imi dau demisia din orice functie sau…

- Dacian Cioloș, președintele USR, ataca dur PNL dupa decizia de a continua negocierile pentru formarea unui guvern alaturi de PSD. Cioloș ii acuza pe liberali ca și-au mințit electoratul și ii anunța ca USR va face o opoziție ferma viitorului guvern PNL-PSD. Vezi și: OFICAL | PNL anunța ca incepe…

- Uniunea Salvați Romania va merge in opoziție daca Partidul Național Liberal va forma o majoritate parlamentara cu PSD, a declarat Dacian Cioloș, marți seara, la B1 TV , in contextul in care liberalii au anunțat oficial ca vor discuta și cu social-democrații pentru formarea unui Guvern. „Este un moment…

- Din pacate, consultarile șefului statului cu partidele politice parlamentare nu au reprezentat punctul final al crizei politice pe care a generat-o coaliția PNL – USR, desemnarea ca și candidat de premier al lui Dacian Cioloș fiind doar o prelungire inutila a situației fara ieșire in care se afla Romania.

- Președintele USR, Dacian Cioloș, prim-ministru desemnat al Romaniei, urmeaza sa inceapa marți negocierile cu reprezentanții PNL, UDMR și ai minoritaților pentru formarea noului guvern, noteaza Agerpres. Dacian Cioloș a fost nominalizat, luni seara, de președintele Klaus Iohannis candidat la funcția…

- Premierul desemnat Dacian Ciolos incepe marti negocierile cu reprezentantii PNL, UDMR si ai minoritatilor pentru formarea noului guvern. Echipa de negociere este formata din Dan Barna, Anca Dragu, Catalin Drula, Vlad Voiculescu si Ionut Mosteanu, a decis USR la Biroul National, luni seara, dupa ce presedintele…

- Astazi la ora 12:00 au inceput consultarile la Palatul Cotroceni, pentru formarea noului Guvern. Primii care participa la intalnirea cu președintele Klaus Iohannis sunt reprezentanții Partidului Național Liberal. La ora 13:00 vin la consultari cei din Partidul Social Democrat (PSD); la ora 14:00 – Uniunea…

- Dacian Cioloș susține ca demersul miniștrilor USR PLUS de a demisiona in bloc din Guvern este corect. „Nu ne cumpara nimeni cu funcții și privilegii”, susține liderul USR PLUS. „Anunțul miniștrilor...