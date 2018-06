Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier prezidential si fostul parlamentar al UDMR Eckstein Kovacs Peter a anuntat, sambata seara, la mitingul de protest de la Cluj, ca demisioneaza din calitatea de membru al UDMR. "Horatarea din UDMR am luat-o pentru ca nu pot sa fiu de accord cu multe lucruri, dar ceea ce a umplut paharul…

- Oamenii au iesit din nou in strada in mai multe orase ale tarii. La Cluj, cativa protestatari au instalat corturi in Piata Unirii, spunand ca nu intentioneaza sa plece, iar la Sibiu oamenii au deschis o sticla cu sampanie si i-au urat lui Liviu Dragnea „La multi ani cu executare!”, scrie Mediafax. Protestatarii…

- Aproximativ 1.000 de persoane au ieșit în strada al Cluj-Napoca, în a treia zi consecutiva de proteste împotriva Guvernului, dupa condamnarea lui Liviu Dragnea.Manifestanții scandeaza ”Demisia!” și ”Fara ordonanțe!”.De asemena, mai…

- Peste 1.000 de persoane au protestat, marți seara, la Cluj-Napoca, fața de modificarile la Codul de procedura penala. Oamenii au scandat ”Jos Guvernul”, ”Fara penali” și ”PSD ciuma roșie”, cerand alegeri anticipate, transmite MEDIAFAX. Protestatarii s-au adunat in Piața Unirii din Cluj-Napoca…

- Un nou protest se anunța, marți seara, la Cluj-Napoca, dupa ce Camera Deputaților a adoptat, luni, proiectul de lege privind Codul de procedura penala. Manifestația va avea loc în Piața Unirii, de la ora 19.00.”De ce? Fiindca în seara de 18 iunie Parlamentul…

- Asociația pentru Solidaritate și Empatie ”Delia Gradinaru” și instructorii de zumba din Cluj-Napoca au dansat în Piața Unirii, sâmbata, de la ora 10.00, alaturi de clujeni, într-o noua acțiune caritabila. Evenimentul de sâmbata dimineața…

- Platforma Romania 100 lanseaza joi, 10 mai, un proiect amplu de consultare nationala pentru viitorul Romaniei. Reprezentantii vor sa afle ce isi doresc cu adevarat romanii in anul Centenar pentru ei insisi, pentru familiile lor si pentru comunitate, pentru a trai decent in Romania. Startul proiectului…

- La cea de-a 17-a ediție, Festivalul Internațional de Film Transilvania (25 mai – 3 iunie) celebreaza puterea extraordinara a cinema-ului de a spune povești curajoase și de a depași granițele culturale de pretutindeni, printr-o proiecție-eveniment în cadrul Galei de Deschidere, programata…