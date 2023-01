Demisie cu greutate din USR: „Direcția pe care o are de ani buni conducerea este una pentru care nu pot gira” Europarlamentarul Nicu Ștefanuța a demisionat din USR. Acesta și-a anunțat plecarea din partidul Uniunea Salvați Romania, din motive ce țin de direcția actuala a formațiunii politice. „Direcția pe care o are de ani buni conducerea acestui partid este una pentru care eu nu pot gira”. „Am intrat in USR exact acum 6 ani. Zi de zi, am incercat sa fac politica altfel, politica bazata pe valori, pe reguli, pe idei. Din pacate, direcția pe care o are de ani buni conducerea acestui partid este una pentru care eu nu pot gira. Nu am aceeași energie, am alte valori. Azi pun punct pentru ca trebuie sa merg… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

