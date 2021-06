Stiri pe aceeasi tema

- „La Ministerul Sanatatii a fost o experienta frumoasa, in care am cunoscut oameni buni si frumosi dar care nu sunt lasati sa faca lucruri deoarece deciziile cele mai importante atat pentru cadrele medicale, cat si pentru pacienti sunt la anumiti functionari publici”, a afirmat fostulul consilier din…

- Un consilier onorific din Ministerul Sanatatii, Mihaita Bariz, si-a anuntat, sambata, demisia, explicandu-si gestul prin faptul ca, bolnav fiind de fibroza chistica, va fi nevoit sa plece din tara pentru tratament. El este de asemenea nemultumit ca Romania nu pune la dispozitia pacientilor cu aceasta…

- Astazi, 3 iunie, sarbatorim Ziua Mondiala a Bicicletei, o zi pe care mi-aș fi dorit sa o celebram cu adevarat, pe doua roți, așa cum este normal intr-un oraș european. Din pacate, in municipiul nostru, bicicliștilor nu le-a fost redat respectul cuvenit și nu au, la fel ca și mașinile și pietonii, un…

- Alexandra Bulat, o romanca in varsta de aproape 27 de ani, a candidat pe listele Partidului Laburist și a fost aleasa consilier județean in circumscriptia Abbey din orasul Cambridge din estul Angliei. Mutata in Marea Britanie in 2012, aceasta a lucrat in diverse organizații non-guvernamentale și in…

- Costurile vor fi suportate din bugetul Ministerului Sanatații, la fel ca și cheltuielile pentru recuperarea medicala in strainatate a pacienților cu arsuri grave. Guvernul a aprobat un ordin al ministrului Sanatații prin care se aduc unele modificari ale unui document similar intrat in vigoare inca…

- „Tocmai am avut o intalnire cu Secretariatului de Stat pentru culte și reprezentanți ai cultelor din Romania in care s-a discutat despre accesul pacienților internați cu COVID-19 la asistența religioasa și despre modificarea protocolului de inmormantare a persoanelor decedate infectate cu SARS-CoV-2.

- Vești bune pentru mii de romani! Guvernul vine in ajutorul tuturor celor care nu pot beneficia de o serie de facilitați ce țin de starea de sanatate, in Romania. Acest tip de beneficiu vine intr-un context extrem de dur pentru unii dintre romani care au fost afectați de criza economica izbucnita…

- Consilier de stat in cancelaria prim-ministrului Mara Mares a auntat ca lucreaza la un proiect prin care tinerii romani care vor sa studieze in strainatate vor putea primi un sprijin financiar din partea statului, daca se intorc in Romania. Tinerii vor putea accesa un imprumut pentru acoperirea cheltuielilor…