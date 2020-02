Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul paginii de Facebook a Ambasadei Suediei, cel mai popular cont al unei reprezentante diplomatice din Romania, a anuntat, dupa mai putin de un an si jumatate, ca paraseste acest post.

- Ambasada Suediei la Bucuresti a transmis, duminica, un mesaj amuzant, de Ziua Nationala a Romaniei. „La multi ani, Romania! ti-am luat un tort de la Ikea”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei din Bucuresti. Textul este insotit de o fotografie in care apar ingredientele de…

- Ambasada Suediei la București a transmis, duminica, un mesaj amuzant, de Ziua Naționala a Romaniei."La multi ani, Romania! ti-am luat un tort de la Ikea", a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a Ambasadei Suediei din București. Textul este insoțit de o fotografie in care apar…

- Ambasada Suediei la Bucuresti a transmis un mesaj echipei nationale a Romaniei, dupa ce tara noastra a ratat calificarea la Campionatul European din 2020. „Multumim pentru meci si atmosfera”, arata postarea pe Facebook a reprezentantilor ambasadei. „Multumim pentru meci si atmosfera! Mult succes jucatorilor…

- Ambasada Suediei la București a transmis un mesaj pe Facebook dupa ce Romania a fost invinsa pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), de Suedia, ratand calificarea la EURO 2020 din preliminariile clasice. "Mulțumim pentru meci și atmosfera! Mult succes jucatorilor Echipei Naționale a Romaniei mai departe!",…

- Ambasada Suediei la Bucuresti: Multumim pentru meci si atmosfera! Mult succes jucatorilor Echipei Nationale a Romaniei mai departe!"Multumim pentru meci si atmosfera!", a fost mesajul postat pe Facebook de Ambasada Suediei la Bucuresti dupa meciul castigat de nordici, scor 2-0, cu nationala…

- Romania și Suedia se intalnesc in aceasta seara, de la ora 21:45, intr-un meci decisiv in ceea ce privește calificarea la EURO 2020. Ambasada Suedie din București a postat un mesaj amuzant inaintea partidei. Romania - Suedia se joaca astazi, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Meciul va fi in format…

- Fundația Ucrainienilor Huțuli din Romania, in parteneriat cu Asociația SINAPTICA – Maramureș, anunța inaugurarea Colecției Huțulii Maramureșeni din Repedea. Evenimentul are loc in ziua de 11 noiembrie, ora 13.00, in comuna Repedea, județul Maramureș și este organizat in cadrul proiectului…