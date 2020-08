Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat, vineri, „tristețea” pentru demisia, din motive de sanatate, a premierului japonez Shinzo Abe, salutând un „om al modernizarii economiei și societații japoneze”, potrivit AFP.În funcție de la sfârșitul anului…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a acuzat joi pe omologul sau francez Emmanuel Macron de "colonialism" in Liban si a calificat recenta vizita la Beirut drept un "spectacol", in contextul tensiunilor in crestere dintre Ankara si Paris, potrivit AFP, potrivit news.ro.Citește și: 'Jo…

- Emmanuel Macron (42 ani) si Brigitte (67 ani) mergeau tinandu-se de mana prin parc, la sfarsitul paradei de Ziua Frantei. "Bestia neagra este incredibila ", a spus unul dintre protestatari, ialții au huiduit și au injurat fara menajamente, iar scena tulburatoare a fost transmisa in direct pe social…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pus capat speculatiilor potrivit carora catedrala Notre Dame din Paris va fi reconstruita intr-o maniera moderna. Macron a asigurat ca Notre Dame va fi refacuta pe cit posibil conform structurii avute inainte de incendiul din 2019. Catedrala a ars partial in aprilie…

- Presedintele CIO, Thomas Bach, se va afla miercuri si joi la Paris pentru mai multe intalniri cu oficiali francezi privind impactul Covid-19 asupra Jocurile Olimpice din 2024 si bugetul acestui eveniment, scrie AFP.O intalnire este programata pentru miercuri, la 15:00, la Elysee, intre Thomas…

- De ieri, Franța are un nou prim-ministru. Edouard Philippe a fost debarcat și inlocuit de președintele Emmanuel Macron cu Jean Castex Jean Castex, 54 de ani, primarul comunei Prades, a fost delegat interministerial pentru Jocurile Olimpice și Paralimpice (Paris 2024) și președintele Agenției Naționale…

- Premierul francez Edouard Philippe i-a remis vineri demisia guvernului sau presedintelui Emmanuel Macron, care a acceptat-o, a anuntat Palatul Elysee, precizand ca ‘un nou prim-ministru va fi numit in orele urmatoare’. Guvernul demisionar va gestiona treburile curente pana la numirea unui nou executiv.…

- Reconstructia catedralei Notre-Dame din Paris, distrusa partial intr-un incendiu anul trecut, ar trebui sa inceapa in ianuarie 2021, odata terminata o faza de consolidare, a spus marti arhiepiscopul din Paris, citat de AFP. Acoperisul faimoasei catedrale din Paris a fost distrus intr-un incendiu izbucnit…