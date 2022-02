Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau a luat decizia fara precedent de a pune in aplicare Legea privind situatiile de urgenta pentru a pune capat protestelor fata de vaccinarea obligatorie, relateaza BBC. Trudeau a mai declarat ca masurile vor fi aplicate pe o „perioada limitata", in mod „rezonabil si proportional",…

- Administrația Biden i-a cerut joi prim-ministrului canadian Justin Trudeau sa foloseasca „puterile federale” pentru a opri blocada camionagiilor canadieni care protesteaza impotriva restricțiilor anti-Covid aplicate de guvernul de la Ottawa, scrie Reuters. Demonstrațiile din Canada i-au inspirat și…

- Protestul camionagiilor canadieni continua. Ottawa a declarat duminica stare de urgența, dupa ce protestele camionagiilor impotriva vaccinarii anti Covid au intrat in a 10-a zi. Intre timp, Guvernul a spus clar și raspicat ca nu se pune problema renunțarii la campania de vaccinare. „ Convoiul pentru…

- Primarul orasului Ottawa, Jim Watson, considerand situatia „scapata de sub control” in localitatea paralizata de peste o saptamana de opozantii masurilor sanitare, a declarat duminica „stare de urgenta” in capitala Canadei, iar politia s-a inasprit tonul impotriva manifestantilor, noteaza AFP. Protestele,…

- Tractoriștii s-au aliniat vineri pe strazile din Toronto, in timp ce poliția din Ottawa a promis sa reprime un protest „din ce in ce mai periculos” al sutelor de șoferi care au inchis centrul capitalei canadiane timp de opt zile pentru a cere incetarea mandatelor de vaccinare impotriva COVID-19. Unii…

- Premierul canadian Justin Trudeau a declarat luni ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19, dar se simte bine și ca va continua sa lucreze de la distanța respectand regulile de sanatate publica. „Ma simt bine și nu am simptome. Desigur, voi lucra de la distanța saptamana aceasta și voi continua sa urmez…

- Un protest al camionagiilor a cuprins capitala Ottawa, dupa ce Guvernul Canadei forțat pentru aceștia un mandat de vaccinare. Mai multe camioane au ajuns in capitala Canadei, Ottawa, vineri (28 ianuarie) pentru a organiza ceea ce poliția spune ca va fi un protest masiv impotriva mandatelor de vaccinare…

- Papa Francisc a condus miercuri o zi de rugaciune pentru pace in Ucraina, cerand ca dialogul sa prevaleze asupra intereselor partizane pentru a rezolva conflictul. Papa a cerut tuturor oamenilor, indiferent de religie, sa se roage pentru pacea din Ucraina, in contextul in care tensiunile dintre Occident…