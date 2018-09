Stiri pe aceeasi tema

- Jerome Olive va asigura, incepand din luna septembrie, functia de director general al Automobile Dacia si director general al Groupe Renault Romania, inlocuindu-l pe Antoine Doucerain, care pleaca din motive personale, a anuntat joi compania. Doucerain preluase functia de director general din data de…

- Duminica, 2 septembrie, Parcul Regele Mihai I (Herastrau) va fi cadrul unui eveniment special prilejuit de aniversarea a 50 de ani de istorie a marcii si a uzinei Dacia. La eveniment vor lua parte Antoine Doucerain, presedinte director general Dacia si director general Groupe Renault Romania, si Hakim…

