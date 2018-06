Seful Politiei Romane, Catalin Ionita, a demisionat, marți, din motive personale, dar apare o ipoteza incendiara despre motivul real al gestului sau. Catalin Ionita și-a depus demisia din funcția de șef al Poliției Romane, precizand in cererea sa catre ministrul Carmen Dan ca este vorba despre motive personale. In locul lui Catalin Ionita, ministrul l-a The post Demisia șefului Poliției Romane, pusa pe seama presiunilor facute de DNA (presa) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .