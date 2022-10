Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, susține ca social democrații vor propune o reglementare a prețurilor la energie pe o perioada de cel puțin 2 ani. „Am discutat despre felul in care romanii vor trece iarna care vine si am vorbit despre reglementarea preturilor la energie electrica, astfel incat…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat luni, dupa ședința Biroului Politic Național, ca liderii centrali ai formațiunii au decis dupa demisia ministrului Apararii, Vasile Dincu, sa solicite convocarea „de urgența” a unei ședințe de coaliție pentru discutarea situației aparute, dar ca…

- Premierul Nicolae Ciuca a luat act, luni, de demisia ministrului Apararii, Vasile Dincu, dar Guvernul nu a oferit detalii privind asigurarea interimatului. Marcel Ciolacu a anunțat ca i-a propus lui Nicolae Ciuca sa fie interimar.Tot luni, Marcel Ciolacu, președintele PSD și al Camerei Deputaților,…

- Vasile Dincu a demisionat din funcția de ministru al Aparararii, iar liderii PSD trebuie sa gaseasca rapid un inlocuitor pentru acesta. In acest sens, cei de la PSD au convocat ședința Biroului Politic Național, care va avea loc la ora 18.00, in sediul din Kiseleff. Fii la curent cu cele mai…

- Soarta ministrului Apararii ar putea fi decisa astazi. Premierul Nicolae Ciuca ar urma sa se intalneasca cu Vasile Dincu pentru a lamuri situația creata dupa declarațiile controversate ale ministrului.

- Vasile Dincu revine azi in tara, dupa ce in ultimele zile a fost la Bruxelles, la reuniunea ministrilor apararii. Premierul Ciuca il asteapta sa discute, in contextul in care se vorbeste tot mai mult despre plecarea ministrului Apararii din Guvern.

- Ministrul PSD al Apararii, Vasile Dincu, a comentat, de la Bruxelles, faptul ca premierul Nicolae Ciuca il asteapta sa revina in tara pentru a discuta dupa ce a spus ca este nevoie de negocieri cu Rusia pentru ca razboiul din Ucraina sa ia sfarșit, a informat news.ro. „Nu inteleg deloc de ce aceasta…

Ministrul apararii naționale, Vasile Dincu, particip, miercuri și joi, la Reuniunea miniștrilor apararii din statele membre ale NATO, care se va desfașura la Cartierul General al Alianței, de la Bruxelles.