Demisia lui Dîncu. Alina Gorghiu: „Așteptăm o propunere serioasă din partea PSD” Presedintele interimar al Senatului, liberala Alina Gorghiu, a declarat ca asteapta ca PSD „sa vina foarte repede cu o propunere serioasa pentru portofoliul Apararii”. „Pentru PNL aceasta demisie este o demisie de care am luat act. E un subiect inchis. As fi avut si am avut de-a lungul timpului comentarii la momentul la care s-au intamplat acele declaratii nefericite ale domnului Dincu, insa, asa cum stiti, demisia ministrului este un act unilateral, este decizia care ii apartine exclusiv si anume aceea de a renunta la un portofoliu extrem, dar extrem de important, mai ales in acest context pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

