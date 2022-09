Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita s-a impus in fata nou promovatei Minaur cu 4-3, dupa ce a condus cu 4-1 la pauza! Alb-verzii, mai tari ca „minerii” Joc cu desfasurare neasteptata la Baia Mare. Gazdele, usor favorite, au fost umilite in prima parte. In minutul 9 Toma Bodri a inscris dupa o actiune personala. Peste doar…

- In aceasta dupa-masa, pe strada Moldovei din Baia Mare, o fetița a cazut de la etajul 4 al blocului in care locuia. Din primele informații, fetița a scapat ca prin minune, fiind stabilizata de echipajul care a ajuns la locul incidentului. IPJ Maramureș ne-a transmis ca poliția va deschide o ancheta…

- A fost publicat, la Editura Surorilor Lauretane din Baia Mare, albumul „Biserici de lemn din Maramureș”. Colecția descrie in imagini și puțin text, in limba romana și engleza, patria bisericilor de lemn, aducand in lumina cincisprezece locașuri de cult insemnate pentru Eparhia de Maramures. „Acest album…

- O autospeciala a Politiei a fost implicata intr-un accident produs vineri seara pe un bulevard din Baia Mare, in conditiile in care masina politiei a fost acrosata de un autoturism. In urma evenimentului trei persoane, pasageri aflati in masina Politiei, au fost ranite, fiind duse la spital. Potrivit…

- Asociația Love2share a derulat in luna august proiectul „START GRADINIȚA”, prin care copiii intre 2 și 3 ani din comunitatea Pirita, Baia Mare, jud. Maramureș au beneficiat de facilitarea accesului la educație prin pregatirea lor și a familiilor din care provin pentru intrarea in gradinița. Acest proiect…

- Intamplare ca in filme, in Maramureș. Cinci indivizi printre care și o adolescenta in varsta de 17 ani sunt acuzați ca ar fi drogat și talharit un tanar in varsta de 29 de ani, pe care l-ar fi luat la ocazie. Victima a fost abordata de unul dintre indivizi pe o strada din Baia Mare. […] Source

- Asociația Prietenii Spitalului “Dr. Constantin Opriș” organizeaza, in data de 10 septembrie, in Baia Mare, o noua editie a crosului caritabil Alearga și Ajuta. Este o mișcare sportiva de masa, care iși propune sa adune toți iubitorii de sport din Maramureș, de toate varstele, amatori și profesioniști,…

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp la Busag. Doua autoturisme au intrat in coliziunr, rezultand o persoana incarcerata. La fata locului s-au deplasat echipaje de politie si de prim ajutor. ACTUALIZARE Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza catraficul…