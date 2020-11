Autobiografia lui Demi Moore, cartea in care actrița vorbește despre abuzuri si dependente, a fost publicata in limba romana la editura RAO, la mai bine de un an de la lansarea in Statele Unite. Vedeta vorbește deschis despre lumea Hollywoodului, problemele din adolescenta alaturi de o mama alcoolica, viol, droguri... The post Demi Moore, confesiuni „din suflet” despre Hollywood, dependente si abuzuri appeared first on Tabu .