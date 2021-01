Demi Moore a defilat pe podium la 58 de ani Miercuri, 27 ianuarie, actrița Demi Moore a deschis prezentarea de moda a colecției de primavara-vara a brandului Fendi. „Indeplinirea unui vis din adolescența … Iți mulțumesc, Kim Jones, pentru șansa de a deschide prezentarea Fendi primavara-vara. Felicitari pentru un debut frumos și magic!”, a scris Demi in descrierea videoclipului in care apare defiland. Demi Moore a defilat pe podium la 58 de ani Pe podiumul prezentarii au mai defilat Naomi Campbell (50 de ani), Kate Moss (47 de ani) și fiica ei Lila Grace (16 ani), Bella Hadid (24 de ani) și Cara Delevingne (28 de ani). Demi a purtat un costum… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In mediul online, ADDA (28 de ani) a dezvaluit ca de patru luni se lupta cu o alergie severa. Artista a luat un medicament care conținea, printre altele, și un antibiotic la care ea este alergica. ADDA se lupta cu o alergie severa: „De 4 luni ma lupt” „Intr-un fel, ma bucur ca mi s-au declanșat toate…

- Tom Cruise (58 de ani) ar forma un cuplu cu actrița britanica Hayley Atwell (38 de ani), pe care a cunoscut-o pe platourile de filmare ale peliculei Mission Impossible 7. Cuplul a fost fotografiat ținandu-se de mana in Londra, presa americana speculand ca perechea ar fi pregatita sa-și faca relația…

- Tily Niculae (35 de ani) a devenit mama pentru a doua oara pe 26 martie 2020. Pe fiul lor, Tily și soțul ei, Dragoș Popescu, l-au numit Radu Teodor. Cuplul mai are impreuna o fiica, Sofia, in varsta de 9 ani. Recent, in mediul online, actrița a vorbit despre cat de greu, dar totodata frumos a fost acest…

- Joi, 10 decembrie, Cassie (34 de ani) a dezvaluit ca ea și soțul ei, antrenorul de fitness Alex Fine (37 de ani), vor deveni parinți pentru a doua oara. Cantareața a dat naștere primului lor copil in urma cu un an, pe 6 decembrie, in Los Angeles, California, dezvaluia atunci TMZ , citat de Entertainment…

- Recent, in mediul online, Lavinia Pirva (35 de ani) a mulțumit echipei care s-a ocupat de noua ei intervenție estetica. Artista a marturisit ca era ceva ce a deranjat-o mereu. Lavinia Pirva a apelat la o noua intervenție estetica: „Mereu m-a deranjat” „In general, nu simt nevoia sa ma justific pentru…

- Pepe (41 de ani) și soția lui, Raluca Pastrama (28 de ani), au divorțat. Artistul a facut anunțul in mediul online, intr-un videoclip publicat pe YouTube. Cuplul are impreuna doua fiice, Maria (7 ani) și Rosa Alexandra (4 ani). Potrivit solistului, cel mai greu le-a fost sa discute cu fiicele lor despre…