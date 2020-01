DEMI LOVATO vrea sa intemeieze o familie cu o femeie!

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Și-a AGRESAT fosta iubita dupa ce au ieșit din sala de judecata: Barbat din Sebeș cercetat de polițiști pentru tulburarea liniștii publice și violența in familie Un barbat din Sebeș a fost reținut de polițiști dupa ce și-a agresat fosta concubina, pe strada, imediat dupa ce au ieșit din…

- Artista spaniola Rosalia si vedeta cubanezo-americana Camila Cabello vor canta live la viitoarea gala a premiilor Grammy, unde ambele sunt nominalizate alaturi de alti artisti precum Ariana Grande, Taylor Swift, Billie Eilish, Jonas Brothers si Lana del Rey. Organizatorii galei au anuntat miercuri artistii…

- In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", interpretul Ionel Istrati a vorbit despre cele mai frumoase realizari ale anului 2019, dar și despre surprizele pe care le pregatește in 2020. Mai mult, interpretul ne-a dezvaluit cand are de gand sa-și intemeieze o familie.

- S-au implinit 30 de ani de cand Nadia Comaneci a fugit din Romania condusa de Nicolae Ceaușescu. In anii 70-80 a circulat insa o teorie in presa straina conform careia Zeița de la Montreal ar fi avut origini maghiare. In noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1989, Nadia Comaneci parasea Romania comunista.…

- Un tanar din Salciua s-a ales cu dosar penal și ordin de protecție provizoriu, dupa ce și-a agresat fosta concubina, din Baia de Arieș. Potrivit IPJ Alba, joi, Poliția orașului Baia de Arieș a fost sesizata de catre o tanara de 25 de ani, din oraș, cu privire la faptul ca a fost agresata de […]

- La inceputul lunii august, Ianna Novac a devenit mama pentru a doua oara, cand a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, caruia i-a pus numele Alexandru Theodor. Duminica, micuțul a fost creștinat la biserica Sfantul Gheorghe cel Nou, din Capitala. Fosta solista de la A.S.I.A și soțul ei, tenorul Octavian…