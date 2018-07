Stiri pe aceeasi tema

- Actrita si cantareata pop americana Demi Lovato a fost spitalizata marti la Los Angeles din cauza unei posibile supradoze de heroina, insa in prezent starea ei este una stabila, potrivit relatarilor aparute in presa americana, informeaza Reuters. Politia din Los Angeles a indicat ca a…

- La cinci zile dupa ce i s-a facut rau in curtea casei, unde a cazut și s-a lovit puternic la cap, Anca Pandrea se intoarce astazi acasa. In cadrul unui nou interviu, actrița a facut dezvaluiri despre zilele petrecute in spital. Din nefericire, medicii i-au dat vești proaste. Citește și: Anca Pandrea…

O femeie in varsta de 59 de ani, luata de viitura in urma cu cateva zile, a fost gasita fara viața, miercuri, in paraul din localitatea Terpezita, judetul Dolj. "Casierul primariei a vazut niște haine suspecte sub un podeț. Am mers sa vedem ce era acolo și am gasit trupul…

- Dupa zeci de ore de cautari și rugaciuni, salvatorii din Vaslui au reușit sa o gaseasca in viața pe Veronica, fata de 11 ani care a disparut noaptea trecuta de acasa. Toți cei implicați in acest caz emoționant și-au facut cruce atunci cand au aflat cum a fost descoperita copila. In cadrul unui interviu,…

- Israel a caștigat Eurovision 2018 pentru a patra oara in istorie. Cantareata in varsta de 25 de ani a fost considerata principala favorita, dupa ce melodia ei s-a bucurat de succes in mai multe tari. „Mi-am daruit inima și sufletul Eurovisionului”, a scris Netta pe Twitter, dupa finala. Netta a caștigat…

- Claudine Luypaerts, cantareata belgiana cunoscuta sub numele de Maurane, a fost gasita moarta luni seara la domiciliul sau din Bruxelles, la varsta de 57 de ani, la cateva zile dupa ce isi anuntase pe retelele de socializare reintoarcerea pe scena ...

Maria Butaciu, una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica populara, a ajuns la spital in stare grava. Ea se afla la Spitalul de Urgența Floreasca. Mioara Velicu a facut tristul anunț. „Fiica ei sta langa ea și o supravegheaza,…

Inna și-a schimbat radical look-ul. Cantareața a postat o fotografie cu ea in care apare cu parul scurt. Fanii spera ca este doar o peruca. Deșii unii au laudat-o pentru curaj, alți admiratori au criticat-o dur. Inna se afla la…