- Fanii se intreaba acum daca cele doua cantarețe sunt impreuna, asta dupa ce Demi Lovato și-a incheiat turneul in America pentru “Show me you love me” imparțind un moment senzual cu Kehlani pe scena. In timpul interpretarii piesei “Lonely” Kehlani a urcat in pat alaturi de Demi Lovato și a surprins-o…

- Demi Lovato este o susținatoare a oamenilor relaxați și fara probleme, așadar și-aluat apararea in fața unui celebru hater al vedetelor. Fara a-și identifica targetul, Demi a scris intr-o postare pe Twitter ca momentul in care a cantat piesa “Sorry not sorry” in fața unuia dintre cei mai notorii hateri…

- Anastasia Cecati, actrita omorata de sotul stomatolog, a avut o aparitie pasagera in serialul "Las Fierbinti".Anastasia Cecati (31 de ani), o cunoscuta actrita si cantareata din Republica Moldova, a fost ucisa cu cutitul de sotul ei, Alexei Mitachi aruncandu-se apoi pe geam.

- Cantareața, in varsta de 25 ani, nu se ferește sa posteze pe contul de instagram fotografii provocatoare. In una din descrierile unei fotografii in costum de baie, Demi Lovato a menționat ca nu este atat de mulțumita de propriul corp, dar va inceta sa mai fie perfecționista cu privire la aspectul fizic…