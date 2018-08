Demi Lovato intră la reabilitare Deocamdata nu se stie centrul in care artista va face tratamentul de reabilitare pentru a-si depasi dependenta de alcool si droguri. „Demi se simte suficient de bine pentru a iesi din spital in acest sfarsit de saptamana”, a declarat o sursa revistei People. „A acceptat sa intre intr-un centru de reabilitare si va fi transportata direct acolo. Este decizia ei. Nu este un lucru care i s-a impus in mod fortat”, a precizat sursa. Sursa: Agerpres Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

