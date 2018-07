Stiri pe aceeasi tema

- Demi Lovato, celebra actrița și cantareața americana, a fost spitalizata marți in Los Angeles, in urma unei supradoze, conform site-ului TMZ, scrie antena3.ro.Artista in varsta de 25 de ani a fost gasita inconștienta și dusa imediat la spital.

- Cantareata pop americana Demi Lovato a fost spitalizata de urgenta, marti, la Los Angeles, pentru o presupusa supradoza de droguri, artista fiind in stare stabila in prezent, potrivit presei americane.

- Politia din Los Angeles a indicat ca a raspuns marti unui apel de urgenta in legatura cu o femeie de pe strada Hollywood Hills, unde locuia Lovato, insa au refuzat sa identifice persoana. Potrivit site-ului dedicat celebritatilor TMZ, paramedicii au descoperit-o pe vedeta de 25 de de ani in stare…

- Actrita si cantareata pop americana Demi Lovato a fost spitalizata marti la Los Angeles din cauza unei posibile supradoze de heroina, insa in prezent starea ei este una stabila, potrivit relatarilor aparute in presa americana, informeaza Reuters. Politia din Los Angeles a indicat ca a…

- Atac armat la un festival in New Jersey, Statele Unite. Doi barbați au deschis focul asupra mulțimii adunate la un festival al artelor in orașul Trenton. Poliția a anunțat ca o persoana a fost ucisa și cel puțin 20 ranite. Atacatorii au fost arestați, scrie BBC News. Polițiștii spun ca cel puțin doi…

- Unul dintre cei mai extravaganti oameni de televiziune din Statele Unite a iesit cu tancul pe strazi. Jay Leno i-a lasat pe toti cu gura cascata când si-a condus vehiculul blindat în Los Angeles.

- Locuința din Los Angeles a Rihannei a fost ținta unei spargeri, insa in momentul incidentului, cantareața americana nu era acasa. Eduardo Leon, originar din Orange County, a fost reținut, joi dimineața, pentru harțuire, dupa ce autoritațile au descoperit ca acesta iși petrecuse noaptea in casa Rihannei,…