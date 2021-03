Documentarul Demi Lovato: Dancing With the Devil , in care solista vorbește despre supradoza ei din 2018, se lanseaza pe 23 martie. Producția are in total 4 parți. In iulie 2018, Demi Lovato (28 de ani) a fost gasita inconștienta in locuința sa din Los Angeles, la doar o luna dupa ce admisese public ca recidivase. Artista s-a luptat cu dependența de droguri inca dinainte de a implini 18 ani, fiind internata de mai multe ori la dezintoxicare. In urma supradozei, cantareața a petrecut doua saptamani in spital inainte de a fi transferata intr-o clinica de dezintoxicare. Ulterior, artista a fost…