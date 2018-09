Demi Lovato a scos la vânzare casa în care aproape și-a pierdut viața Cantareața Demi Lovato a decis sa iși vanda vila din Hollywood in care aproape ca și-a pierdut viața in urma unei supradoze. Artista ar fi scos casa la vanzare pentru suma de 9.495 milioane dolari, noteaza TMZ. Se pare ca Demi ar fi achiziționat aceasta proprietate in septembrie 2016 cu 8.3 milioane dolari. In aceasta casa Lovato a luat o supradoza in urma careia aproape și-a pierdut viața. Paramedicii i-au administrat Narcan, un antidot folosit in caz de supradoza, dupa ce a fost gasita inconștineta de un membru al echipei sale. Citește și: Fotografia cu Ryan Gosling ce a devenit virala. Expresia… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

