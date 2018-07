Stiri pe aceeasi tema

- Demi Lovato a fost spitalizata dupa ce a fost gasita inconștienta in casa, aparent in urma unei supradoze, potrivit BBC. Potrivit presei americane, vedeta de 25 de ani se afla acum in stare stabila, dupa ce i s-a administrat un antidot la sosirea ambulantei. Demi Lovato a vorbit public despre dependenta…

- Un barbat condamnat la 55 de ani de inchisoare pentru ca a abuzat minori a fost omorat in bataie de un alt deținut. La o inchisoare din Los Angeles, in 7 iulie, un deținut in varsta de 19 ani a inceput...

- Pompieri din Satu Mare participa azi, 8 iunie la Competitia nationala de descarcerare si acordare a primului ajutor calificat, concurs ce are loc la Oradea. La competitie participa echipele inspectoratelor pentru situatii de urgenta din șase județe: Bistrița-Nasaud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Salaj…

- Un avion usor a fost filmat in timp ce ateriza de urgenta pe un drum plin de masini care circulau in trafic. Evenimentul s-a petrecut in Huntingdon Beach, California, iar autorul inregistrarii filma intamplator soseaua in momentul in care in cadru i-a aparut aeronava.