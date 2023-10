In cadrul ședinței extraordinare de Consiliu Local, care a avut loc astazi, 5 octombrie, a fost aprobat proiectul de hotarare privind depunerea proiectului “Centrala electrica fotovoltaica”, in vederea obținerii finanțarii in cadrul Programului ”Fondul pentru modernizare in Romania, Programul Cheie 1- Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”. In vederea depunerii proiectului pentru finanțare a ... Read more The post Demersuri pentru realizarea unei centrale electrice fotovoltaice in Zalau appeared first on Salaj News .