- Un bloc cu 20 de apartamente destinate medicilor a fost construit in municipiul Botosani, printr-un proiect finantat de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), a declarat, marti, presedintele Consiliului Judetean (CJ), Doina Federovici. Potrivit sursei citate, lucrarile au fost finalizate…

- Prefectul județului Brașov, Mihai Catalin Vasii, și președintele Consiliului Județean, Adrian Ioan Veștea, l-au primit la sediul Instituției Prefectului, pe ambasadorul Confederației Elvețiene in Romania, E.S. dl Arthur Mattli. Oficialul a facut o prezentare a contribuției financiare elvețiene la…

- Construirea spitalelor regionale la Iasi, Cluj si Craiova va fi accelerata Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. Construirea spitalelor regionale de la Iasi, Cluj si Craiova va fi accelerata, a spus, în aceasta seara ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, la o dezbatere organizata…

- Toate cladirile Universitații Transilvania din Brașov, aflate in centrul istoric, au fost reabilitate sau intra in reabilitare in acest an. In anul 2020 s-au alocat 5 milioane de lei pentru reabilitarea celor șase corpuri de cladire situate in centrul istoric. Din aceste fonduri, numai 7% sunt bani…

- Pana la mijlocul anului 2021, cele mai multe lucrari de infrastructura care se deruleaza la Aeroportul Brașov vor fi finalizate, astfel ca se va trece la certificarea fiecarui obiectiv din cadrul masterplanului acestui proiect. Chiar daca reprezentanții Consiliului Județean iși termina treaba pe partea…

- La terminal a fost montata inscriptia „Aeroportul International Brasov”, care a fost deja și testata in ceea ce privește iluminatul. Este un moment care coincide cu aprinderea luminilor de sarbatori. Este o sarbatoare și pentru Aeroportul de la Brașov. Ma bucura ca astazi aeroportul este deja vizibil…

- Un eveniment nefericit s-a petrecut sambata dimineata la Sectia Boli infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita. O pacienta in varsta de 55 de ani din Beclean, internata in salonul nr. 30 al sectiei, de la etajul 4 al unitatii, s-a sinucis asta-noapte in grupul sanitar din salon. Femeia a…

- Un incendiu puternic a izbucnit, sambata, la o cladire unde erau cazate persoane, in stațiunea Moieciu de Sus, județul Brașov, iar flacarile s-au extins la alte doua cladiri. Persoanele din interior s-au autoevacuat. Potrivit ISU Brașov, pompierii acționeaza cu mai multe autospeciale pentru…