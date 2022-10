Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat ca este momentul ca toti decidentii si partidele politice din Romania sa sustina, in urmatoarele saptamani, pe toate canalele si pe toate fronturile, aderarea tarii noastre la Spatiul Schengen.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Praga, ca Romania indeplinește toate criteriile de aderare la spațiul Schengen și, in afara de asta, daca vorbim de unitate și solidaritate in Europa este clar ca trebuie sa existe și intre noi, a subliniat președintele.

- Romania, șanse sa adere in sfarșit la spațiul Schengen: Parlamentul European dezbate miercuri aderarea țarii noastre Romania are in sfarșit toate șansele sa adere la spațiul Schengen, dupa 11 ani de așteptare. Europarlamentarii romani cer la unison Consiliului Uniunii, indiferent de familia politica…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat, in urma unei intalniri cu președintele Partidului Popular din Spania, Alberto Nunez Feijoo, ca PNL joaca un rol important in familia PPE și ca Romania este mai aproape ca niciodata sa fie acceptata in spațiul Schengen. ”Actualul context european este deosebit…

- Romania cere ce i se cuvine, aderarea la spațiul Schengen, a declarat eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL și lider al delegației romane din PPE, miercuri, in plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Romania, a spus liberalul, este una „dintre țarile cele mai atașate valorilor…

- Rareș Bogdan a vorbit astazi in Parlamentul European, in ziua in care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat starea Uniunii Europene. Eurodeputatul PNL a cerut ca Romania sa fie acceptata in spațiul Schengen, “dupa 11 ani nedrepți de așteptare”.

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, miercuri, in cadrul dezbaterilor privind starea UE, ca „in numele solidaritații, dar și al dreptului sau, Romania cere ce i se cuvine: aderarea la Schengen”.

- Ministrul Afacerilor Externe a deschis duminica, la Crit, Forumul de Cooperare Bilaterala Romano-Germana (FCBRG), in marja celei de-a X-a editii a festivalului cultural "Saptamana Haferland"