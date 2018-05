Demersul liberalizării nord-coreene China si Vietnamul au imbratisat cu caldura reformele. De ce nu ar face-o si ”Regatul Sihastru”? Liderul nord-coreean Kim Jong Un a facut inca o vizita surpriza in China pe 7 mai pentru a lua masa si a face o plimbare fara vlaga cu presedintele chinez Xi Jinping in orasul de coasta Dalian. Conform unei declaratii emise de chinezi, Kim i-a spus lui Xi ca acum, odata ce a ”reusit” dezvoltarea programului nuclear, doreste sa se concentreze pe dezvoltarea economica. O mare parte din timpul acestei primaveri, Kim a pregatit terenul pentru o asemenea miscare. Intr-un discurs adresat in aprilie Partidului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

