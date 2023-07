Stiri pe aceeasi tema

- Senator Marius – Alexandru DUNCA, președintele Organizației Județene a PSD Brașov – „ Conform specialiștilor, Romania pierde 10 miliarde de euro pe an din cauza neaderarii la Schengen. Este cazul ca Austria sa plateasca despagubiri pentru faptul ca ne-a blocat aderarea la Schengen” Parlamentul European…

- Parlamentul European (PE) a adoptat o rezolutie bazata pe o petitie depusa de societatea civila din Romania, prin care se solicita contestarea legalitatii veto-ului Austriei impotriva aderarii tarii noastre la spațiul Schengen. Documentul a fost adoptat cu 526 voturi pentru, 57 voturi impotriva si 42…

- Parlamentul European (PE) a adoptat miercuri o rezolutie bazata pe petitia depusa in PE de societatea civila din Romania prin care se solicita contestarea legalitatii veto-ului Austriei impotriva aderarii tarii noastre la spatiul Schengen.

- Șeful Poliției din Voluntari se pensioneaza pe fondul scandalului azilelor de batrani, informeaza postul de televiziune Digi24.Informația apare in contextul in care și șeful IPJ Ilfov a demisionat. CITESTE SI Germania raspunde dupa ce Zelenski a tocat liderii la Summit-ul NATO: E frustrat! 09:55…

- Parlamentul European voteaza o rezoluție extrem de dura care cere trimitere in judecata a Austriei pentru discriminarea romanilor și pentru ca produce pierderi financiare masive in Romania și Bulgaria.

- Dolarul american a scazut marti la un minim al ultimelor de doua luni fata de un cos valutar major, dupa ce oficialii Rezervei Federale au semnalat ca banca centrala se apropie de sfarsitul ciclului sau de inasprire a politicii monetare, in timp ce lira sterlina a ajuns la un maxim al ultimelor 15 luni…

- Este important pentru Romania sa se asigure ca printre prioritatile asumate de Consiliul UE pentru viitoarele 12 luni se afla si aderarea ei la spatiul Schengen, pentru ca numai astfel va avea garantia rediscutarii acestei teme in urmatorul an si a mentinerii ei in prim-planul agendei europene, a declarat…

- Europarlamentarul Vlad Gheorghe scrie joi pe pagina sa de Facebook ca incearca sa treaca prin Parlamentul European un amendament care prevede acordarea de compensații financiare de la statele care au blocat intrarea Romaniei in spațiul Schengen.„Cei care țin romanii in afara Schengen trebuie sa plateasca!…