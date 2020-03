Stiri pe aceeasi tema

- Din cele 23 de persoane din Republica Moldova infectate cu noul Covid-19, o persoana se afla în stare extrem de grava, anunța ministrul Sanatații în cadrul unui briefing. Totodata, potrivit Vioricai Dumbraveanu, în cazul a trei pacienți, starea de sanatate este satisfacatoare,…

- Consiliul Judetean Prahova este convocat luni in sedinta, ca sa aloce fonduri catre Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, necesare pentru achizitia unui aparat de diagnosticare a infectarilor cu coronavirus si a unor ventilatoare pentru terapie intensiva. La cea mai mare unitate medicala din judet…

- Senatorul de Constanta, Vergil Chitac, a publicat recent pe pagina sa de Facebook o postare legata de confirmarea infectiei cu COVID 19. Acesta a spus ca este impresionat de mesajele de incurajare si transmite mesaje de sanatate catre toti. In dimineata zilei de vineri, 13 martie, Vergil Chitac, sotia…

- In Romania s-au confirmat pana in prezent 48 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, iar 1.556 de persoane sunt in carantina institutionalizata si 13.646 in izolare la domiciliu. Chiar si asa, populatia nu trebuie sa se teama si sa inteleaga ca infectia cu Coronavirus nu este o sentinta la moarte,…

- Senatorul liberal Vergil Chițac a transmis, vineri, pe Facebook, ca este ”extrem de mahnit” ca el și soția sa au fost confirmați cu coronavirus și ca asistam la ”o incercare pentru toata planeta”: ”Din pacate, starea de rau pe care am acuzat-o in ultimele zile s-a dovedit a fi cauzata de Coronavirus…

- Premierul interimar, Ludovic Orban, a afirmat, luni, ca cetațenii trebuie sa se informeze din surse oficiale in legatura cu infecțiile cu coronavirus, precizand ca, la ora aceasta, nu exista niciun caz confirmat la nivelul Romaniei.

- Mirela Vaida se poate declara un om norocos. Vedeta are tot ceea ce isi poate dori de la viata. Un sot iubitor, trei copii sanatosi si sustinere neconditionata din partea parintilor si a socrilor.