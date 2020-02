Demenţa poate apărea şi la persoane sub 50 de ani. Care este primul simptom Dementa frontotemporala loveste devreme, la varsta de 50 de ani, uneori si mai devreme, la 45 de ani, scrie CNN, potrivitrie Adevarul. Primul simptom este pierderea interesului fata de propria persoana si fata de starea de bine a celorlalti. O persoana afectata de acest tip de dementa poate sa-si ignore partenerul de viata sau sentimentele copiilor, sa arate frustrari necaracteristice, sa spuna sau sa faca lucruri nepotrivite – ca de exemplu sa inceapa sa rada in timpul unei inmormantari. Mai mult decat atat, ea poate sa nu-si dea seama nici macar de faptul ca are comportamentul modificat. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

