Demarcarea unilaterală a frontierei de către Kosovo, imposibilă (ministrul sârb de externe Ivica Dacic) Declaratia de independenta a Kosovo a fost unilaterala, dar Kosovo nu poate lua o decizie in privinta demarcarii frontierei in acelasi mod, deoarece asa ceva este imposibil, a declarat viceprim-ministrul si ministru sarb de externe Ivica Dacic, citat luni de Tanjug. "Nu vor fi pasi in aceasta directie pana cand nu se va ajunge la un acord", a insistat Dacic intr-o conferinta de presa la Belgrad, comentand informatiile ca Pristina pregateste demarcarea frontierei cu Serbia. Dacic a reiterat ca nu exista nicio indoiala cu privire la dorinta Belgradului de a face compromisuri si ca revine celeilalte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

