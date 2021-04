Stiri pe aceeasi tema

- „Am trecut prin doua greve in șapte ani, iar la vremea aceea ele erau in pricipal ale celor de la RATB. In principal, ele erau la vremea respectiva ale RATB. Nu e confortabil sa stai in fața a 3-4.000 de oameni. In urma negocierilor, tot ai lor de la sindicat au linșitit apele. Astazi s-a spus cuvinte…

- „Am trecut prin doua greve in șapte ani, iar la vremea aceea ele erau in pricipal ale celor de la RATB. In principal, ele erau la vremea respectiva ale RATB. Nu e confortabil sa stai in fața a 3-4.000 de oameni. In urma negocierilor, tot ai lor de la sindicat au linșitit apele. Astazi s-a spus cuvinte…

- Masura carantinarii Bucureștiului ramane in continuare in discuție in contextul in care numarul de cazuri noi de infecție cu Covid-19 crește exponențial de la o zi la alta. Astfel autoritațile vor interzice o serie de activitați și vor impune noi masuri dure.

- Poate ti s-a intamplat, in pofida unui numar considerabil de genti si posete, sa te regasesti in diferite situatii in care sa nu ai modelul potrivit pentru unele dintre cele mai elementare activitati ale vietii de zi cu zi. E o problema comuna multor femei, pentru ca de multe ori se intampla sa faci…

- Site-urile de social media au tendința sa ne acapareze toata atenția, așa ca de multe ori nici nu ne dam seama cum trece timpul pe langa noi. Sa știi insa ca poți sa mai faci și alte lucruri cu timpul tau liber, așa ca in continuare vei gasi cateva sugestii in legatura cu opțiunile care-ți stau la indemana.…

- PodcasturiCați deținuți din Republica Moldova lucreaza? In cadrul emisiunii "La Ordinea Zilei", Alexandru Zubco a menționat faptul ca in cadrul oricarui penitenciar din țara exista ateliere sau alte activitați in care ar putea fi implicați deținuții. Cu toate acestea, deținuții nu pot fi obligați…

- Politistii au discutat cu tinerii despre pericolele la care se pot expune, atunci cand aleg sa fuga din centrul de plasament, a transmis IPJ Constanta. Politistii Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat astazi, 27 ianuarie, activitati informativ preventive in cadrul unui centru…

- În perioada 1117.01.2021 pe raza municipiului Brila poliitii din cadrul Biroului Ordine Public au desfurat activiti în zona supermarketurilor în vederea respectrii normelor privind protecia i promovarea drepturilor persoanelor cu handicap precum i celor de convieuire social a ordinii…