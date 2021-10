Stiri pe aceeasi tema

- Alți cinci pacienți cu COVID-19 vor fi transferați, duminica, in Ungaria, a anunțat Ministerul Sanatații. Pacienții provin din spitalele județului Bihor și vor ajunge in centrul universitar din Debrecen. Pana in prezent, un numar de 25 pacienți au fost transferați și se afla deja in secțiile ATI din…

- Fostul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila a avut o replica acida pentru Florin Cițu la scurt timp dupa ce acesta a anunțat o “analiza slash ancheta” la Ministerul Sanatații privind pregatirile pentru valul 4 al pandemiei. Ioana Mihaila a spus la RFI ca demersul premierului s-ar putea intoarce impotriva…

- Cine a fost Iona și ce a facut el, incat Iisus sa-l aminteasca precum semn doveditor al Dumnezeirii Sale? Dupa cum ne arata Sfanta Scriptura, Iisus Hristos a facut multe minuni in timpul misiunii Sale in pamantul lui Israel și mulți evrei au ajuns sa creada in El, vazand aceste minuni. Cu toate acestea,…

- Aproape 178.000 de elevi cu varste cuprinse intre 12 și 19 ani sunt vaccinați cu cel puțin o doza, iar peste 147.000 au schema completa, a anunțat luni Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, precizand ca pe primul loc este Capitala cu peste 26.000 de elevi vaccinați. Secretarul de…

- Romanii vaccinați anti-COVID-19 vor primi bani de la stat. Cei care decid sa se imunizeze vor fi recompensați cu tichete de masa in valoare de 100 de lei, iar cei care s-au vaccinat deja pot participala o loterie organizata de Ministerul Economiei. Ministerul Sanatații a pus, luni, in transparența…

- Ministrul Sanatații, Ioana Mihaila, a anunțat, vineri, ca medicii care nu se vaccineaza anti-COVID-19 ar putea sa ramana fara sporuri. Ministerul Sanatații ia in considerare aceasta masura pentru ca testarea cadrelor medicale sa fie facuta din acești bani. „Am avut mai multe ipoteze de lucru. Testarea…

- Peste 1.600.000 de certificate digitale europene COVID-19 au fost eliberate in Romania pana in prezent. Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a anunțat, marți, ca 96% din cele 1.646.339 de certificate digitale europene COVID-19, solicitate și eliberate in Romania, atesta vaccinarea.…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, afirma ca in saptamana 26 iulie – 1 august s-au inregistrat peste 1.040 de noi cazuri de infectie cu virusul SAR-CoV-2, semnificativ mai mult fata de saptamana anterioara, cand fusesera inregistrate 660 de cazuri. Potrivit lui…