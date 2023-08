Stiri pe aceeasi tema

- Manastirea "Delta Neajlovului" din localitatea Budeni a fost in pericol, in dupa amiaza zilei de ieri, 9 august 2023, din cauza unui incendiu.. Manastirea "Delta Neajlovului" din localitatea Budeni a fost in pericol, in dupa amiaza zilei de ieri, 9 august 2023, din cauza unui incendiu. Parintele care…

- Oraș din Canada, evacuat din cauza incendiilor de vegetație. Flacarile au ajuns și in SUAIncendiile de vegetație fac ravagii in Canada și au obligat autoritațile sa evacueze un oraș din apropierea graniței cu SUA. Flacarile avanseaza cu rapiditate și au trecut granița dintre cele doua state nord-americane,…

- Un incendiu de proporții a izbucnit zilele trecute la o anexa gospodareasca din localitatea Someș-Odorhei, cauza probabila a incendiului fiind de natura electrica. Anexa a ars pe o suprafața de aproximativ 60 de metri patrați, pompierii acționand prompt pentru impiedicarea propagarii incendiului la…

- Un hotel a fost cuprins de flacari in noaptea de miercuri, 28 iunie, puțin dupa ora 22:30, pe strada Tighina, intersecție cu București, in centrul Chișinaului. Focul s-a raspandit rapid intr-o camera a hotelului, dar și la mansarda acestuia. Astfel, pentru a lupta cu flacarile, imediat, la fața locului…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza intre Nadlac și Peregul Mare.Au ars peste 7 hectare de grau din cauza unei țigari aprinse aruncate la intamplare. „In urma flacarilor au fost afectate aproximativ 7 hectare de grau, iar cauza probabila de producere a acestuia a fost stabilita ca fiind jarul…

- COȘMAR… Flacari, țipete, un fum inecacios și oameni disperați, incercand sa iasa cat mai repede din blocul al carui acoperiș fusese cuprins de focul violent! Zeci de autospeciale de stingere din tot județul, mobilizate și aproape 90 de pompieri, au intervenit la fața locului. Acesta a fost tabloul unei…

- Mai multe echipaje de pompieri au intervenit, vineri, la un puternic incendiu izbucnit la o gospodarie din comuna Dragoiești. Incendiul a fost anunțat la 112 in jurul orei 12.30. Un copil l-a anunțat pe proprietar ca șura gospodariei sale arde. Flacarile au cuprins cu repeziciune o casa de ...

- Un barbat a fost trimis in judecata de catre parchetul de pe langa Judecatoria Blaj, dupa ce a provocat un incendiu de vegetație, l-a lasat nesupravegheat și a distrus un saivan, 22 de tone de boabe de porumb, 1500 de baloți de lucerna și a provocat decesul a peste 400 de oi și miei. La […] The post…