Delta face ravagii în Rusia. Zeci de mii de infectări zilnic Rusia a raportat, sambata, 24.000 de noi cazuri de imbolnavire cu Covid-19 și o repetare a recordului anterior de decese de 799. Oficialii ruși sugereaza, totuși, ca numarul de infectari din Moscova și-a atins deja varful, conform Reuters . Rusia se afla de mai multa vreme in mijlocul unei accelerari puternice a pandemiei. Autoritațile dau vina pe varianta Delta, mult mai contagioasa, care circula in țara deja de mai multe luni. Oficialii sanitari ruși au confirmat 23.947 e infectari noi cu coronavirus in toata țara in ultimele 24 de ore, mai puține cu 5% fața de saptamana trecuta. In Moscova… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

