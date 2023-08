Delta Dunării, următoare destinație pentru Iohannis, unde va petrece începutul de week-end Președintele Klaus Iohannis efectueaza, vineri, o vizita in Delta Dunarii, cu prilejul Zilei Rezervației Biosferei Delta Dunarii (RBDD), obiectiv de interes major pentru biodiversitatea naționala și internaționala, se arata intr-un comunicat al Administrației prezidențiale. „Vizita in Delta Dunarii confirma preocuparea constanta a Președintelui Klaus Iohannis pentru problematicile legate de mediu, conservarea biodiversitații și limitarea efectelor […] The post Delta Dunarii, urmatoare destinație pentru Iohannis, unde va petrece inceputul de week-end appeared first on Știri online, ultimele știri,… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

