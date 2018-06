Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de jurnaliști din Germania, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Slovenia, Ungaria și Romania fac un circuit de prezentare a celor mai importante atracții turistice din țara noastra in cadrul unui infotrip organizat de Ministerul Turismului.

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, i a intampinat in Delta Dunarii pe jurnalistii aflati in cea mai ampla vizita de documentare realizata in ultimii ani in Romania Potrivit Ministerului Turismului, 21 de reprezentanti mass media din Germania, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Slovenia, Ungaria si Romania…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, va sustine, vineri, 01.06.2018, la ora 12, o declaratie de presa pe tema turismului in Delta Dunarii, cu prilejul unui infotrip la care participa jurnalisti din Germania, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Slovenia, Ungaria si Romania.Evenimentul va avea loc la pensiunea…

- Polonia a propus Statelor Unite sa aiba o prezenta militara permanenta pe teritoriul sau, potrivit unei surse guvernamentale de la Varsovia, relateaza Reuters.Acest proiect ingrijoreaza Rusia, care vede in expansiunea NATO catre frontierele sale un factor de destabilizare a intregii Europe.Guvernul…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat, joi, ca statele membre NATO care nu îsi respecta angajamentele în privinta cheltuielilor militare vor avea de suportat consecinte, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Declaratiile presedintelui american au fost…

- Cu un Produs Intern Brut de aproape 3.300 de miliarde de dolari in 2017, Germania si-a consolidat pozitia de cea mai mare economie din UE, reprezentand peste o cincime din PIB-ul UE (21,3%). Marea Britanie si-a pastrat pozitia a doua, cu o pondere in PIB-ul european de 15,2%, chiar daca a inregistrat…

- De la 1 ianuarie 2010 pana la 1 ianuarie 2018, salariul minim a urcat cu peste 200%, Romania fiind din acest punct de vedere pe primul loc la nivel european, potrivit digi24.ro. In bani, asta inseamna o crestere de putin peste 1200 lei, adica echivalentul a 260 euro. Desi la mare distanta…

- Rata de crestere a locurilor de munca din Romania in al patrulea trimestru al anului 2017 fata de trimestrul trei al aceluiasi an a fost de 0,1%. Numarul persoanelor angajate in zona euro a crescut cu 0,3% si cu 0,2% in tarile membre ale UE, potrivit datelor publicate miercuri de Eurostat.…