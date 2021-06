Stiri pe aceeasi tema

- In niciuna din localitatile inconjurate de apa in Delta Dunarii nu exista vreun service de ambarcatiuni autorizat, desi in aceasta zona exista circa 5.000 de barci cu cel putin atatea motoare, sustine presedintele Asociatiei operatorilor navelor de agrement si transport din Delta, Stefan Ivanov. Lipsa…

- Zeci de pasari Flamingo au fost observate pe un lac din județul Constanța, in migrația lor spre Delta Dunarii. Adrian Bilba, managerul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, a postat pe Facebook mai multe imagini cu aceste pasari, pe lacul din apropierea localitații Istria, care a secat…

- Echipa feminina de volei-speranțe CS Medgidia se antreneaza intens pentru primul turneu al campionatului, care se va desfașura, in perioada 8-9 mai, la Constanța. Fetele din Medgidia vor infrunta formatiile Axiopolis Club Sportiv Cernavoda, CSS Tulcea și CSS 1 Constanța și spera la cat mai multe rezultate…

- Pentru prima oara in ultimii ani, autoturismele cu turisti care si-au programat minivacanta de Paste in Delta au facut, vineri, coloane de kilometri la intrarea in municipiul Tulcea, iar Politia Rutiera a suplimentat echipajele din trafic. Seful de cabinet imputernicit din cadrul Inspectoratului…

- Marile companii si-au publicat rezultatele financiare din primul trimestru al acestui an. Apple a raportat venituri in crestere cu 54% in primul trimestru din 2021, in timp ce Boeing a inregistrat a sasea pierdere trimestriala la rand, de -10%, informeaza Mediafax. In timp ce gigantii tehnologiei…

- Ordinul de prohibiție din acest an, privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului, are in vedere interzicerea pescuitului sportiv sau recreativ. Pescarii nu au voie sa rețina somn, șalau, știuca și crap, pe parcursul intregului an. Acest lucru este valabil in Delta Dunarii. Pescarii…

- Ordinul de prohibiție pe 2021 este in vigoare de la sfarșitul acestei saptamani și a fost publicat in Monitorul Oficial de vineri, 19 martie. AJVPS Argeș l-a facut cunoscut pe pagina oficiala de Facebook, pentru membrii sai, intrucat in ordin sunt cuprinse interdicții clare legate de pescuit cu precizarea…

- Gabriel Vasilescu este vicepreședinte PNL Tulcea, consilier județean și consilier personal al primarului liberal Ilie Ștefan. De saptamana trecuta, el a ajuns in conducerea Directiei de Intretinere si Administrare a Patrimoniului din Tulcea. Edilul l-a delegat mai intai referent la Biroul Parcari, iar…